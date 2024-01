Più uno. Sarà virtuale, durerà - quanto durerà? - poco, magari l'Inter ripasserà la Juventus. Ma intanto è davanti.



Questa partita era da vincere e i bianconeri l'hanno vinta. Una partita in cui il Lecce ha giocato con intensità, regalandosi così il primo posto.



La Juve è andata a vincerla nel secondo tempo, i calciatori se lo urlavano già nella ripresa. Abbiamo sbagliato noi? Magari Allegri ha qualcosa ancora da insegnarci. Ed è intanto alla 300esima vittoria in carriera.



Miretti il più negativo di tutti. E Vlahovic? Cosa dire? Da qualche mese è diverso. Questa Juventus lo favorisce. Ora tieniti i gol per San Siro...