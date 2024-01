Nel corso della partita, con i bianconeri in vantaggio 2-0, il tecnico Massimilianoha pronunciato parole importanti ai suoi giocatori a bordocampo. "Abbiamo già mollato dopo 2 minuti," ha dichiarato, mettendo in luce una frustrazione evidente per la mancanza di costanza e determinazione della squadra. A raccontarlo è DAZN.Queste parole, cariche di pathos, sollevano le questioni di Max sulla mentalità della Juventus e la necessità di affrontare le sfide con la giusta intensità per mantenere e consolidare il vantaggio. Un commento che lascia riflettere sullo stato d'animo e sull'approccio del team in campo.