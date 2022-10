Non ci sarà Vlahovic al Via del Mare contro il Lecce, ma c'è molta cuoristà nel vedere la prima gara da titolare del baby Matias Soulè, L'argentino si è divertito con i compagni durante il riscaldamento e ha provato alcune giocate che hanno intrattenuto il pubblico. Come riportato anche ai microfoni di DAZN dal bordocampista Federico Sala: 'Soulè ha parlato tanto con i compagni e si è divertito molto, ha provato anche qualche giocata. Landucci ha chiesto a Matias di inserirsi nella profondità'.