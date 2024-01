Lecce-Juve, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri



Lecce-Juve, dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Juventus si appresta alla trasferta contro il Lecce, in programma domenica 21 gennaio alle 20:45. Massimiliano Allegri ritrova due titolari come Weston Mckennie e Federico Gatti, squalificati nell'ultima gara. Di seguito le probabili formazioni di Lecce-Juve e dove vederla in tv e streaming.Il match tra Lecce e Juventus, valido per la ventunesima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Via Del Mare, sarà visibile su Dazn e sul canale 214 di Sky interamente dedicato alla piattaforma. Gli abbonati DAZN per vedere la gara dovranno collegarsi all'applicazione attraverso smartphone, tablet, pc e smart tv.