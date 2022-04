1









Mezzo stop per la Juventus Primavera che non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Pescara e pareggia 1 a 1 contro il Lecce. Un buon risultato in chiave corsa ai playoff, ma c'è rammarico per non essere riusciti a mantenere il vantaggio iniziale. La squadra salentina si dimostra nuovamente osso duro, soprattutto tra le mura amiche di casa.



IL TABELLINO



Lecce-Juventus: 1-1



Marcatori: (Citi 35', Carrozzo 74')



Lecce (4-3-3): Borbei, Hasic, Vulturac (Macrì 82'), Carrozzo (Burnete 82'), Torok, Mommo (Salomaa 64'), Gonzalez, Daka (Piazza 71'), Scialanga (Nizet 46'), Lemmens, Berisha. A disp. Samooja, Russo, Haakmat, Been, Dreier, Lippo. All. Grieco

Juventus (4-4-2): Scaglia; Savona, Citi (Fiumanò 82'), Nzouango, Rouhi (Hasa 74'); Mulazzi, Omic, Bonetti (Turicchia 60'), Iling; Turco (Maressa 82'), Chibozo (Cerri 46'). A disp. Daffara, Muharemovic, Doratiotto, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck. All. Bonatti



Ammonizioni: Scialanga (L), Savona (J), Vulturac (L)



Arbitro: Sig. Gabriele Scatena di Avezzano



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



FISCHIO FINALE



74' - GOL LECCE, pareggia Carrozzo. Colpo di testa deviato da Scaglia, il pallone arriva sui piedi di Carrozzo che non sbaglia il tap-in



67' - OCCASIONE LECCE, tiro dal limite di Gonzalez, palla che sfiora il palo prima di uscire



59' - Errore di Nizet che serve palla a Iling che dal limite dell'area si coordina bene ma tira centralmente



58' - Altro squillo del Lecce, ci prova Mommo da fuori area, palla fuori non di molto



56' - Batti e ribatti nei pressi della linea di porta difesa da Scaglia, la difesa bianconera spazza



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



43' - Paratona di Scaglia che, su un diagonale potente, evita che il pallone finisca in rete per l'1 a 1



42' - Tentativo dalla distanza di Iling, dopo un buon uno-due con Omic, ma palla centrale facile preda di Borbej



35' - GOL JUVE, Citi di testa, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, sblocca il risultato. Ottimo il sistema di blocchi dell'attacco bianconero che, di fatto, annulla ogni tentativo difensivo dei giallorossi



32' - Ribattuta del calcio di punizione che arriva fuori area, ci prova Savona dalla distanza ma il tiro è debole



25' - Prova il tiro a giro Daka, Scaglia osserva il pallone spegnersi sul fondo



18' - Prima occasione per la Juve: Iling prova ad incrociare il tiro da dentro l'area ma la conclusione è centrale



9' - Primo squillo di marca leccese: Mommo ci prova dalla distanza, Scaglia si fa trovare pronto



1' - Via al match!