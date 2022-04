di Marco Amato

Mezzo stop per la Juventus Primavera che non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Pescara e pareggia 1 a 1 contro il Lecce. Un buon risultato in chiave corsa ai playoff, ma c'è rammarico per non essere riusciti a mantenere il vantaggio iniziale. La squadra salentina si dimostra nuovamente osso duro, soprattutto tra le mura amiche di casa.



LE PAGELLE



SCAGLIA 7 - Decisivo in più occasioni, non fa rimpiangere Senko. Paratona anche nell'occasione del pari leccese, non può nulla sul successivo tap-in



SAVONA 6.5 - La catena di destra è quella che funziona meglio, grazie anche alle sue sgroppate, che movimentano la fase offensiva dei bianconeri e mettono in apprensione la retroguardia avversaria



CITI 7 - Ha il grande merito di sbloccare un match complicato. Stacco di testa imperioso, sfrutta alla grande il lavoro di blocchi dei compagni di squadra (Dall'82' FIUMANO' sv)



NZOUANGO 6.5 - Partita attenta e coraggiosa nel tentare gli anticipi. Guida la linea difensiva con autorevolezza e limita le avanzate avversarie



ROUHI 5 - Ha grosse responsabilità nel gol del pari leccese. Viene sovrastato e la sua presenza difensiva è annullata. Davanti è impreciso e sbaglia spesso nell'assistere i compagni (Dal 74' HASA 6 - Qualche spunto interessante)



MULAZZI 6 - Qualche sprazzo nel primo tempo, nella ripresa cala verticalmente e non si vede quasi più



OMIC 6 - Lavoro oscuro per sporcare il possesso palla leccese, con palla al piede non è fantasioso, ma sempre pulito e preciso



BONETTI 6 - Inserisce la marcia a inizio partita e non la cambia mai. Ordinato e preciso nello svolgere il compitino, senza offrire particolari spunti (Dal 60' TURICCHIA 6 - Aggiunge brio alla manovra offensiva, bene anche nel chiudere i tentativi leccesi)



ILING 5.5 - Nei suoi piedi un paio di occasioni non sfruttate, poi poco altro



CHIBOZO 5.5 - Non si accende e non accende, impalpabile per gran parte del primo tempo. In debito di ossigeno, dopo aver tirato avanti la carretta negli ultimi match (Dal 46' CERRI 5 - Fallisce nel compito di essere il riferimento centrale dei bianconeri. Non tiene palla su e, anzi, diversi errori tecnici e di rifinitura ribaltano il possesso palla in favore dei giallorossi)



TURCO 6 - Troppo isolato davanti, fatica a rendersi pericoloso in fase di finalizzazione. È bravo, però, a tenere palla e far salire la squadra anche quando ingabbiato (Dall'82' MARESSA sv)



All. BONATTI 6 - Ha avuto ragione lui, dopo la vittoria contro il Pescara, nello "strigliare" la squadra e cercare di mantenere alti i livelli di attenzione. Lezione, però, non pienamente recepita perché i bianconeri, anche oggi, mancano di continuità nel corso del match