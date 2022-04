IL TABELLINO



Lecce-Juventus: 1-1



Marcatori: (Citi 35', Carrozzo 74')



Lecce (4-3-3): Borbei, Hasic, Vulturac (Macrì 82'), Carrozzo (Burnete 82'), Torok, Mommo (Salomaa 64'), Gonzalez, Daka (Piazza 71'), Scialanga (Nizet 46'), Lemmens, Berisha. A disp. Samooja, Russo, Haakmat, Been, Dreier, Lippo. All. Grieco

Juventus (4-4-2): Scaglia; Savona, Citi (Fiumanò 82'), Nzouango, Rouhi (Hasa 74'); Mulazzi, Omic, Bonetti (Turicchia 60'), Iling; Turco (Maressa 82'), Chibozo (Cerri 46'). A disp. Daffara, Muharemovic, Doratiotto, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck. All. Bonatti



Ammonizioni: Scialanga (L), Savona (J), Vulturac (L)



Arbitro: Sig. Gabriele Scatena di Avezzano