Il gol ha fatto giustamente sgranare gli occhi a tutti, ma non è l'unico motivo per cui la sua serata al "Via del Mare" è stata memorabile. Sono più che lusinghieri i numeri di Nicolònella sfida tra, in cui al classe 2001 è riuscito l'80% dei passaggi per 41 palle giocate (in soli 45 minuti): è anche grazie a lui, effettivamente, se la squadra bianconera ha cambiato passo nel secondo tempo costruendo 5 occasioni rispetto all'unica della prima frazione su colpo di testa di Adrien Rabiot deviato in angolo. Sempre a marchio Fagioli inoltre, come scrive Tuttosport, "un lancio a scavalcare centrocampo e linea difensiva pescando sulla destra Cuadrado nell'area di rigore e in posizione pericolosa, e un paio di dribbling alla Pirlo, in scioltezza, a liberarsi di un paio di centrocampisti giallorossi andati a vuoto nel tentativo di rubargli il pallone".