Dopo l’arrivederci alla Champions League, e al netto di una qualificazione in Europa League ancora da conquistare, in casa Juve il focus si sposta sul campionato, dove i punti da recuperare sulle prime della classe sono ancora tanti. Forti motivazioni anche per i salentini, usciti sconfitti con il Bologna nell’ultimo turno e motivati a rimanere il più lontano possibile dalla zona retrocessione.Che tipo di gara dobbiamo aspettarci? Secondo i traders, i bianconeri torneranno a casa con il bottino pieno.Una vittoria per recuperare terreno - Il -10 dal Napoli capolista e il -5 dalla zona Champions rappresentano potenti incentivi per un’immediata e decisa ripartenza, per Bonucci e compagni, che nella trasferta di Lecce sono indicati come favoriti da Betclic, con il segno 2 a 1.75 (1.73 su Eurobet). Ai giallorossi quindi servirà un vero e proprio colpaccio, dal momento che l’1 è quotato a 5.05, con il pari a 3.70 (3.50 su Eurobet).Ultimo precedente all’insegna… dei rigori - Nonostante i favori del pronostico e una tradizione storicamente favorevole, nell’ultimo precedente di Serie A tra le due squadre giocato in Puglia la Juventus non andò oltre l’1-1. Era il 26 ottobre 2019 e, al penalty realizzato da Paulo Dybala, rispose pochi minuti dopo Marco Mancosu, sempre dagli undici metri. Un replay di questo risultato è quotato da Betclic a 7.50 (a 7 su Sisal), mentre il punteggio finale più probabile è lo 0-1, a 6.75 (6.25 su Sisal).Vlahović riposa? - Un problema muscolare accusato nel match di Champions League potrebbe spingere Allegri a risparmiare Dušan Vlahović per l’imminente sfida di campionato. Al netto della sua presenza in campo o meno dal primo minuto, l’attaccante serbo resta l’indiziato numero uno a gonfiare la rete, con una quota-gol Betclic di 2.50, seguita dal 3 di Arkadiusz Milik (stessa quota per entrambi su Snai) e dal 3.25 di Moise Kean, gli altri candidati a una maglia da titolare in attacco. Per i giallorossi, le speranze sono riposte in Assan Ceesay, la cui marcatura è quotata da Betclic a 4.50 (a 4 su Snai).