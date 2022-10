Alla fine, è piuttosto evidente: il salvatore della patria corrisponde al nome di Nicolò. Un destro a giro infinito - "non finiva più" è stata proprio la battuta del centrocampista bianconero sui social, subito dopo il fischio finale - che bacia il palo interno e si stampa in rete.. E soprattutto necessario, perché i bianconeri proprio non riuscivano a trovare una quadra offensiva, pur contro un Lecce che ha pensato esclusivamente a difendersi, mantenendo un rispetto forse eccessivo nei confronti dei bianconeri.