Lecce-Juve, le pagelle dei giornali

Una vittoria netta, prepotente, da squadra vera, finalmente capolista (con merito). Il 3 a 0 contro ilvale allail primo posto in classifica, ed è un messaggio forte e chiaro all'Inter che, impegnata in Supercoppa Italiana, dovrà recuperare la non semplice gara contro l'Atalanta. Trascinata da un super Dusane difesa da un insuperabile Gleison, che poi ha anche indossato i panni del marcatore, ieri sera la squadra bianconera ha potuto contare su pressochè tutti i propri uomini, offrendo soprattutto nel secondo tempo una prestazione di alto livello.