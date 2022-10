Lecce e Juventus si stanno affrontando al Via del Mare, in una gara in cui i bianconeri sono costretti a fare bottino pieno per restare in scia alle squadre che stanno dominando il campionato. Di seguito tutti gli episodi live da moviola del match, che verrà affidato al fischietto Chiffi.Arbitro: CHIFFIAssistenti MONDIN – AFFATATOIV: MARCHETTIVAR: FABBRIAVAR: DEL GIOVANE29' - Ammonito anche Gatti per una trattenuta ai danni di un calciatore giallorosso.23' - Ammonito Milik per eccesso di foga.15' - Ammonizione anche per Cuadrado.11' - Arriva la prima ammonizione del match a carico del centrocampista bianconero Fabio Miretti per una brutta entrata ai danni di un calciatore avversario. Giusta l'entità del colore, gamba alta all'altezza del polpaccio ma manca la pericolosità dell'intervento.1' - Inizia il match in questo istante.