È l'esperto Danielel'arbitro del match di questa sera tra, valido per la 21^ giornata di Serie A. Al suo fianco per la partita odierna gli assistenti Berti e Ricci, oltre a Perenzoni come Quarto ufficiale. Al VAR Paolo Valeri, con Rosario Abisso AVAR. Fischio d'inizio al "Via del Mare" alle 20.45, per una gara che può dare ai bianconeri la possibilità di volare a +1 dall'Inter impegnato in questo fine settimana con la Supercoppa Italiana in Arabia.46' - Grande accelerazione di Almqvist, che arriva in area e cade a seguito di un leggero contatto con Bremer: sospiro di sollievo per la Juve, non è rigore. La spinta del brasiliano, infatti, viene giudicata lieve45' + 2 - Espulso Trinchera, direttore sportivo del Lecce, per proteste22' - Giallo per McKennie, che rimane a terra dolorante dopo un intervento duro su Gonzalez16' - Doppio contatto in area tra Pongracic e Vlahovic, che cade a terra in entrambe le occasioni: per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore1' - Si parte!