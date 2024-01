La Juventus giocherà domani alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce. Nel primo pomeriggio di oggi, giornata di vigilia del match, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la gara di domani. Dalle assenze di Adrien Rabiot e Federico Chiesa per infortunio al rientro dopo la squalifica di Federico Chiesa e Weston McKennie. Fino alla spiegazione della battuta su "guardie e ladri" di qualche giorno fa. Di seguito la sintesi della conferenza stampa del tecnico della Juventus, per gentile concessione della società bianconera.

​