In virtù della pesante assenza di Dusan Vlahovic, è molto probabile che domani sera toccherà a Moise Kean scendere in campo a Lecce. Il classe 2000 è apparso in forma nelle ultime uscite e potrebbe sfatare un mito che manca da 3 anni ormai. Kean non va infatti a segno in almeno due gare consecutive dal periodo compreso tra Marzo e Aprile 2019, dove andò a segno per 4 volte di fila.