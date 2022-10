Domani sera Lecce e Juventus si affronteranno per la 33° volta nell'arco della loro storia in Serie A, con i precedenti che sorridono nettamente ai bianconeri. Nelle 32 sfide disputate infatti, Madama è uscita a testa bassa solo in 4 di questi. La più recente risale alla stagione 2011, quando i pugliesi vinsero per 2-0 grazie alle reti di Mesbah e Bertolacci.