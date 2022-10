Massimilianoha diramato l'elenco dei convocati per il match contro il Lecce: confermate le assenze di Vlahovic e Locatelli, come comunicato in conferenza stampa. C'è Alex Sandro, out ancora Bremer, Di Maria, Pogba, Chiesa, Paredes e Mattia De Sciglio. Tra i giovani, oltre ac'è: Szczesny, Pinsoglio, Perin: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani: McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli: Milik, Kean, Soulé, Iling, Compagnon