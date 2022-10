La Juventus sta vincendo a Lecce nel segno dei giovani, dove i protagonisti del match fino a questo momento si sono rivelati Matias Soulè, Illing Jr e Nicolò, con quest'ultimi che hanno costruito interamente la rete del vantaggio bianconero. La prima palla toccata da Illing si è infatti tramutata in un assist al bacio per l'ex calciatore della Cremonese, il quale si è girato su se stesso e praticamente da fermo ha fatto partire una traiettoria a girare sotto l'incrocio del secondo palo.- Incontenibile la gioia di Fagioli nella sua esultanza, il quale si è lasciato andare a delle lacrime di commozione per la prima rete in Serie A. Gioia che è stata condivisa anche dal brasiliano Danilo, il quale gli ha dato un bacio di incoraggiamento e che fa evincere unione in un momento cosi complicato. Momento negativo nel quale navigava anche Fagioli, ma che dopo questo gol spera di uscirne il prima possibille.