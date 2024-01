Ai microfoni de La Domenica Sportiva, sulla Rai, l'ex arbitro Mauroha detto la sua anche sul contatto tra Gleisone Pontusin area durante il match di domenica tra, a seguito del quale i pugliesi avevano reclamato un rigore. Ecco il suo pensiero: "L'arbitro è posizionato bene, non fischia nulla e fa bene. Bremer non interviene mai in maniera scomposta sull'avversario, non lo colpisce mai con il piede, forse con la coscia destra sfiora un po’ il corpo del giocatore del Lecce, ma in velocità il contatto ci può stare. Non era una decisione facile perché fatta in velocità. Non era rigore per il Lecce".