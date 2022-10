Non è stata semplice. Che fatica per la Juve, che non riesce a vincere neanche facilmente con il Lecce. E per fortuna i giovani hanno più fame, si vede. Soulé aveva più fame degli altri, ad esempio, mentre agli altri sembra che non gliene freghi più niente.



I giovani hanno orgoglio, vogliono emergere, vogliono spazio. E quando ce l'hanno, vedi Fagioli, lo dimostrano. In questa Juve così mediocre, perché non farlo giocare? Un gol fantastico, alla Del Piero, che ha permesso tre punti contro una squadra che non attaccava. E basta.



Ora occorre andare a prendersi subito, immediatamente questa benedetta e maledetta Europa League. Magari, ecco, i giovani potranno dare una mano concreta.



Guarda il video qui in basso.