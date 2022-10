Dal sito ufficiale della Juve alcuni dati sui precedenti contro il Lecce, squadra che i bianconeri affronteranno alle 18.00 di oggi.Ilha vinto quattro delle 32 sfide di Serie A contro la, l'ultima nel febbraio 2011 (2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci): da allora due successi bianconeri e due pareggi nel massimo campionato. I bianconeri hanno trionfato per 4 a 0 nell'ultimo precedente contro i giallorossi in Serie A, il 26 giugno 2020: non ottengono due successi di fila contro i salentini in campionato dal 2008 e non tengono la porta inviolata in due gare consecutive dal 2002.