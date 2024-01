Continua la preparazione della Juventus in vista della trasferta al Via del Mare contro il Lecce. Per i bianconeri grande occasione di superare l'Inter in classifica, visto che i nerazzurri non giocheranno a causa della Supercoppa. Qualche cambiamento di formazione rispetto alla vittoria con il Sassuolo ci sarà tra le fila della Juve. In particolare, il tecnico livornese potrà contare nuovamente su Weston Mckennie e Federico Gatti, entrambi attesi da titolare al posto di Miretti e Rugani. In attacco, accanto a Vlahovic, può esserci Chiesa anche se è aperto il ballottaggio con Yildiz. E poi, l'altro possibile modifica potrebbe avvenire sulla fascia. Kostic e Cambiaso partono in vantaggio, ma occhio a Weah, che spinge per una maglia dall'inizio.