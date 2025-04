Lecce in lutto, non vuole giocare contro l'Atalanta: cosa rischia se non si presenta

Getty Images

Ilè in lutto per la morte di, storico fisioterapista prematuramente scomparso mentre era in ritiro con la squadra nel bresciano, in vista della partita di campionato contro l'(avversaria della Juventus nella corsa Champions). Partita che è stata subito rinviata, anche con pieno appoggio della Dea, da venerdì a domenica sera alle 20.45, soluzione scelta dalla Lega che non è stata accettata né dal club né dalla stessa città: oggi i salentini hanno infatti deciso di non allenarsi e non hanno intenzione di farlo nemmeno domani, visto che la dirigenza aveva fatto richiesta esplicita di aspettare almeno fino al funerale di Fiorita prima di tornare in campo. Risposta negativa dalla Lega Serie A, che ha mandato il Lecce su tutte le furie.

Cosa rischia il Lecce se non gioca contro l'Atalanta

Tensione a Lecce: lo striscione e le proteste

Di conseguenza appare sempre più improbabile che il Lecce scenda regolarmente in campo domenica al Gewiss Stadium. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la società salentina non ha intenzione di partire per la Lombardia, nonostante ciò comporterebbe una sconfitta a tavolino e una penalizzazione di un punto in classifica. Fiorita, più che un membro dello staff tecnico, era del resto una figura centrale sul piano umano, affettivo e professionale per tutto l’ambiente giallorosso. La sua scomparsa, come si diceva, ha lasciato un vuoto tale da spingere giocatori, dirigenti e tifosi a chiedere che la partita non venga disputata. Inoltre, riorganizzare la trasferta in tempi così ristretti appare logisticamente complicato: i voli da Brindisi verso Orio al Serio e Linate risultano già al completo. L’Atalanta, che lo scorso anno vide rinviata anche la gara contro la Fiorentina per la morte improvvisa del dirigente viola Joe Barone, attende in silenzio l’evolversi della situazione.Nel frattempo, la rabbia dei tifosi leccesi si è manifestata con forza: nel pomeriggio di ieri è apparso uno striscione fuori dallo stadio Via del Mare con parole durissime contro la Lega Serie A – "Non scendere in campo l’unica cosa da fare. Lega infame, Lecce ti schifa" – mentre anche Ernesto Chevanton, ex bandiera del club, ha criticato aspramente la decisione di non rinviare la gara. È l’ennesimo caso che evidenzia le contraddizioni e i ritardi di un sistema calcistico che sembra non avere più margini di sensibilità o tempo per riflettere.