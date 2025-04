Lecce in lutto: è morto il fisioterapista Fiorita. Rinviato il match con l'Atalanta

Lecce in lutto

Altro cambio forzato nel calendario di Serie A, che va a riguardare direttamente(e indirettamente anche la Juventus , rivale dei nerazzurri nella corsa alla Champions League). Il motivo è un grave lutto che ha colpito il club giallorosso, ospite una settimana fa della Vecchia Signora all'Allianz Stadium, che domani sera avrebbe dovuto affrontare la Dea a Bergamo nel match valido per la 34^ giornata di campionato e per questo motivo si trovava già in Lombardia.Ecco il comunicato ufficiale: "L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio (in provincia di Brescia, ndr). La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti".