Getty Images

I convocati del Lecce

Portiere : Falcone, Fruchtl, Samooja

: Falcone, Fruchtl, Samooja Difensori : Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Sala, Tiago Gabriel, Veiga

: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Sala, Tiago Gabriel, Veiga Centrocampisti : Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani

: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani Attaccanti: Banda, Burnete, Karlsson, Krstovic, Morente, N'Dri, Pierotti, Rebic.

Ilha diramato l'elenco completo dei giocatori convocati per la partita di domani contro la- valida per la 32esima giornata di- in programma all'Allianz Stadium con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Marco Giampaolo potrà contare su 26 giocatori e dovrà rinunciare solo a Filip Marchwinski.