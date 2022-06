Gianluca Frabotta può ripartire dal Lecce. Lo riporta Calciomercato.com, secondo cui i giallorossi, appena promossi in Serie A, sono in pressing sul giocatore e insistono con la Juventus. La trattativa c'è ed è in fase avanzata, si ragiona sulla base di un prestito, al quale il Lecce vuole aggiungere un'opzione per il riscatto. Le sensazioni sono positive: c'è fiducia che la trattativa possa chiudersi presto e con esito positivo.