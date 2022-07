L'ex giocatore della Juve, Gianluca Frabotta, si è presentato ai suoi nuovi tifosi direttamente attraverso delle dichiarazioni rilasciate in un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.SUL RISCATTO - 'La voglia è tanta. E’ una sfida importante e stimolante. Voglio dimostrare che valgo e tornare a quello che ho fatto con la Juve'.SULLA JUVE – 'Cosa mi ha insegnato? Il comportamento, la dedizione, il rispetto. Ronaldo? Non ti chiede nulla. Anzi, è un esempio. Mette tanta dedizione. Quando ci giocavo insieme se veniva largo, cercavo di andare più dentro il campo. Dybala? Il più forte che ho visto. Un fenomeno assoluto'.SU PIRLO – 'Un tecnico e una persona fondamentale. Mi ha molto migliorato, mi ha dato tanti consigli, mi ha sempre detto di stare tranquillo. Gli ho scritto quando è andato in Turchia'.