Il portiere delWladimirosi è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, facendo anche un accenno alla partita contro ladi questa sera. Ecco il suo commento: "Partiamo sfavoriti e si sa bene. Ma siamo in casa nostra, nulla è impossibile". E sulla sua squadra: "Bisogna migliorare l’ultimo passaggio. Ma l’allenatore Baroni ci sta aiutando tanto, è uno che parla con noi. La difesa è fantastica. Umtiti, Pongracic, Baschirotto hanno qualità.è forte, credetemi, paga un po’ il fatto di non aver giocato tanto negli ultimi tempi, Baschirotto è un esempio per come lavora. Ed è una società in cui ti senti in famiglia, i tifosi sono fantastici".