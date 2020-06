Filippo Falco, centrocampista del Lecce ha parlato sui canali ufficiali della squadra, della ripresa della Serie A e si è soffermato sulla sfida contro la Juventus del 26 giugno all’Allianz Stadium. Manca ancora molto alla sfida, ma il centrocampista giallorosso sembra non aver timore dei bianconeri e doo l'infortunio vuole esserci per la sfida. Ecco le sue dichiarazioni: "Sto abbastanza bene, ho recuperato dall’infortunio con la Spal. Sarà nuovo anche per noi giocare ogni 3 giorni con 40 gradi, ci stiamo preparando al meglio. Speriamo di arrivare nel migliore dei modi".