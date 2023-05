La prova messa in campo dalcontro lanon è per nulla dispiaciuta al presidente del club giallorosso Saverio, che nel post partita non ha esitato a complimentarsi con i suoi, come riportato da Il Quotidiano di Puglia: "Non essere allo stadio è stata una sofferenza, li ho abbracciati idealmente e li ringrazio per la partita messa in scena contro una grande come la Juventus. Nonostante assenze importanti il Lecce ha messo in scena una prova semplicemente straordinaria. Ho letto il conto dei tiri e siamo stati all’altezza della Juve".