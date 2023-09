Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Genoa: "Partita molto delicata, il periodo del Genoa era positivo. Ho chiesto ai ragazzi di cercare il risultato ma con il massimo equilibrio, perché loro sono bravi a ripartire. Siamo stati bravi a prenderci un risultato meritato. Stiamo occupando una posizione che non ci compete, l'entusiasmo non deve sfociare nell'euforia perché ci farebbe perdere di vista l'obiettivo. Il premio di miglior allenatore di agosto? E' già il passato, e va condiviso con chi ha allestito la squadra e con chi ne fa parte e gioca. Contro Juve e Napoli? Dobbiamo cercare la prestazione, indipendentemente dall'avversario. Al direttore farò trovare la classifica capovolta, così non ci montiamo la testa".A Sky Sport, poi, ha aggiunto: