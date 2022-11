Il difensore del Lecce, Federicoha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Da piccolo mi ispiravo a Del Piero. Per il ruolo direi Chiellini: forte sull'uomo, bada al sodo. Se uno fa il difensore deve difendere. Simpatia juventina? Da bambino, quando ci ho giocato contro ho preso la maglia di Bonucci e scambiato la mia con Fagioli. Ogni partita è un ricordo, voglio tenere sempre una maglia"."L'ossessione batte il talento e io il talento cristallino non l'ho mai avuto. La mattina vado tre ore prima al campo d'allenamento. Faccio i miei lavori in palestra, poi esco con Fabrizio Del Rosso, il vice di Marco Baroni, e limo la tecnica. Lui varia gli esercizi così non mi annoio e mi diverto. E ora in questo percorso mi seguono Colombo e Cetin. Voglio migliorarmi ogni giorno"."Contadino? Torno da Ascoli a fine campionato a Nogara nel Veronese, saluto papà Graziano e mamma Giuliana. Dopo pochi minuti papà mi dice “guarda, però che i tuoi fratelli (Filippo, Fabio e Francesco, ndr) hanno bisogno. La mattina ero sui campi a metter giù le cannulate, a dar da mangiare al bestiame. Alleviamo suini e bovini. Poi abbiamo frumento, grano, soia, pomodori".