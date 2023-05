Marcoallenatore del Lecce ha parlato a Dazn. Le sue parole:"Una partita interpretata bene dalla squadra. Avevamo qualche ragazzo che non giocava da un po ma mi è piaciuto l'atteggiamento. Era importante, queste partite per noi sono difficili, proibitive ma la prestazione ti lascia la fiducia. Un vero peccato perchè con un pizzico di determinazione sotto porta potevamo portare via il risultato. Teniamo stretta la prestazione"."Siamo stati passivi nell'uscita, nella pressione, noi di solito usciamo. Avevamo paura della palla alle spalle ma non la prendevamo, gli concedevamo palleggio e giocate dentro al campo. Nella ripresa ho detto di aggredire alti e sono andati meno in difficoltà. Abbiamo giocato anche tanti palloni in area, dovevamo fare questo. In questi stadi e contro queste squadre c'è sempre timore ma noi dobbiamo fare la partita come la prepariamo e come l'abbiamo fatta. Le occasioni loro sono state le punizioni su cui si poteva far meglio e il gran gol. La squadra attenta, dovevamo essere cattivi sotto porta"."Non dobbiamo temere, aver paura. Ce la possiamo fare nel nostro stadio. Sono partite da giocare come sappiamo, come abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare qui e giocarci opportunità importanti. Sono nel nostro stadio ma noi con questo atteggiamento e con la squadra determinata abbiamo tutte le carte per giocarcela".