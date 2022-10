Mister, allenatore del Lecce, ha parlato così a DAZN."Oudin? Ho optato per quest'opzione. Remy sta bene fisicamente, questi ragazzi non avevano dietro un lavoro, un ritiro, non avevano condizione. E' una partita importante, palcoscenico straordinario. Ha fatto grande esperienza, anche in Francia. E' la serata giusta per far vedere le sue qualità."Noi sappiamo il nostro campionato dev'essere questo: vanno fatte imprese. Non credo... La Juve è qui arrabbiata, per fare grande partita. Non possiamo mancare su certi aspetti, solo così possiamo ridurre il gap".