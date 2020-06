1









La Juventus punta a staccare la Lazio in classifica, godendosi un paio di giorni a più sette sull'inseguitrice. Una posizione che sarà ricoperta solo se i bianconeri, stasera alle 21.45, riusciranno a portare a casa i tre punti contro il Lecce. Per farlo, Maurizio Sarri si affiderà anche a Juan Cuadrado, esterno colombiano che il tecnico toscano ha utilizzato come terzino da inizio stagione: un tuffo indietro nel tempo, come nei suoi primi mesi in Serie A, vissuti proprio con la maglia del Lecce. Cuadrado, infatti, in Salento è esploso nel 2011-12, giocando 33 partite con i giallorossi e segnando i primi tre gol della sua esperienza italiana.