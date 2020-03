L'ha fatto e si è filmato, poi la scoperta. Pazzesca, la storia di un ragazzi britannico, che aveva lanciato una challenge particolare per 'sconfiggere' la paura del coronavirus. L'inglese si è filmato metnre leccava un water subito dopo le notizie diffuse sulla pandemia. Era la sua risposta e l'invito a tutti per contrastare la paura del contagio. Il destino ha voluto che il giovane sia stato ricoverato in ospedale, in condizioni critiche, proprio perché positivo al Coronavirus. Il suo video è stato visto da 931,6 milioni di utenti su TiktTok: il social ha annunciato che rimuoverà tutti i suoi video.