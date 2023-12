In merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, è uscito il comunicato dell'ECA: “La European Club Association, che rappresenta quasi 500 club professionistici in tutta Europa, prende nota della sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia europea.“Il calcio è un contratto sociale e non un contratto legale: tutti i soggetti interessati riconosciuti del calcio europeo e mondiale – che comprendono confederazioni, federazioni, club, leghe, giocatori e tifosi – sono più uniti che mai contro i tentativi di pochi individui di perseguire obiettivi personali e programmi volti a minare le basi stesse e i principi fondamentali del calcio europeo. L’Eca continuerà a lavorare con la Uefa, la Fifa e tutte le parti interessate riconosciute del calcio per sviluppare questo sport in modo positivo e progressivo, un calcio fondato sui principi del merito sportivo, inclusività, competizioni aperte e solidarietà genuina. Questi principi sono al centro dell’Eca e del modello sportivo europeo, dal quale tutti i livelli della piramide traggono beneficio e prosperano”.