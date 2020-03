Il cestista statunitense dei Los Angeles Lakers, Lebron James ha dichiarato: "Non stringerò più la mano a nessuno dopo questa m... di coronavirus. Lo sport senza spettatori è senza emozioni, non ha significato di esistere. Non possiamo giocare direttamente i playoff, screditeremmo le squadre che hanno lottato 60 partite per questo obiettivo. Lo stop forzato mi dà l'opportunità di passare più tempo con la mia famiglia". ​