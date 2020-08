Qualcuno si aspettava di più dall’alto dei 30 milioni di euro spesi la scorsa estate per prelevarlo dal Lille, ma il finale di campionato lascia sperare in bene. Rafael Leao ha cambiato registro, nel post-lockdown ha incrementato i suoi numeri fino a raggiungere i 6 gol e 3 assist in campionato. Il Milan ha tutta l’intenzione di ripartire da lui, salvo offerte fuori mercato. Infatti, come riporta Calciomercato.com, non ci sono conferme su un possibile gradimento della Juventus, che per l’attacco ha ben altri piani (Milik e Raul Jimenez su tutti).