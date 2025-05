Leao salterà Milan-Bologna: Italiano sorride

5 minuti fa



Brutte notizie per il Milan che perde Rafael Leao per la partita contro il Bologna, in programma nella trentaseiesima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno a San Siro il Bologna, pochi giorni prima dalla finale di Coppa Italia proprio tra le due squadre. Sorride quindi invece Vincenzo Italiano visto che potrà affrontare il Milan in una partita importantissima per la qualificazione in Champions dei rossoblù, senza Leao contro.



Il portoghese era diffidato ed è stato ammonito nel finale di Genoa-Milan; giallo che gli costa la squalifica per il prossimo turno di campionato. Leao era stato lasciato in panchina da Conceicao ma poi l'infortunio di Fofana ha "costretto" il tecnico a mandarlo in campo già nel primo tempo. Un ingresso comunque determinante visto che Leao ha segnato il goal del pareggio e poi è stato decisivo per quello del 2-1.