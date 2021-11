Rafael, l'attaccante del Milan è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, rispondendo a una domanda chiave:"Cosa abbiamo imparato dall'ultima sfida con l'Irlanda? E' una squadra forte e competitiva, ma entriamo con la voglia di vincere perché siamo il Portogallo, è importante conquistare punti. Ci aspettano due finali, non giochiamo per il pareggio. Vogliamo vincere entrambe le partite per passare da primi nel girone. Irlanda e Serbia sono due squadre molto forti, forse avremo un po' di ansia per la qualificazione, ma andremo concentrati e con le nostre qualità, saremo forti".