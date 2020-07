1









Secondo quanto riporta Il Giornale, Jorge Mendes in queste settimane ne ha parlato dell'attaccante del Milan Rafael Leao con Juventus, Atletico Madrid e Wolverhampton, tre destinazioni che sarebbero molto gradite all'attaccante portoghese andato in gol contro i bianconeri nell'ultima partita di campionato tra Juve e Milan giocata a San Siro. Il futuro di Leao, infatti, sarebbe in bilico. Nel caso in cui Rangnick non lo ritenesse adatto alla sua idea di calcio sarebbe pronto a partire e la Juve è una delle possibili destinazioni.