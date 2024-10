Le parole di Luisa calciomercato.com:LEAO - “Purtroppo non conosco personalmente Leao, ma la mia opinione è che abbia davvero tutto per diventare un top al mondo. Però ad oggi non lo è, non lo è nel Milan e men che meno lo è in nazionale. Noi in Portogallo abbiamo tantissimi giocatori di talento, non so se possa essere lui la nuova stella della nostra nazionale. Abbiamo talenti come Conceicao e Jota che giocano nel suo ruolo e credo siano già allo stesso livello se non superiori... Lui ha tantissimo potenziale ma deve crescere e al momento deve prima pensare a completarsi".