Quello che fino allo scorso anno sembrava essere il sogno più ricorrente di ogni tifoso juventino, tra qualche giorno potrebbe finalmente diventare realtà. Il riferimento va ovviamente al probabile ritorno a Torino di Paul Pogba, mai dimenticato e sempre osannato dal mondo bianconero. Ma restando in tema di sogni, quello del francese non sarebbe l'unico possibile, almeno per i bookies, i quali inseriscono tra le quotazioni anche il trasferimento di Rafael Leao alla Juve. Stando a quanto si può evincere sulla piattaforma di Betclic infatti, un eventuale arrivo del Portoghese all'ombra della Mole è quotato 30 volte la posta giocata. Del tutto improbabile ovvio, ma non impossibile.