FUTURO IN BILICO

Lo aveva detto, nel giorno di Natale. Non a parole ma con una foto emblematica, che lo ritraeva in cima a una montagna innevata con la maglia della, quella che alla fine della scorsa stagione ha accettato con convinzione di indossare ancora per ridarle il lustro che meritava e che le era stato in parte tolto per questioni extra campo.Non proprio in vetta ma comunque lì,che ora inizia forse a sentire un po' di fiato sul collo, consapevole che questa Juve non ha nessuna intenzione di mollare il colpo in quella che ormai è a tutti gli effetti una lotta a due per lo scudetto.In una partita per lui opaca, avara di spunti offensivi, il Duca ha estratto ancora una volta il coniglio dal cilindro, confermandosidi una squadra a cui importa poco di mandare a segno il proprio reparto avanzato, perché alla fine non fa la differenza chi finisce sul tabellino dei marcatori.. Non a caso nell'ultima gara che ai bianconeri ha lasciato in dote solo un pareggio, quella contro il Genoa a Marassi, il francese non c'era, essendo alle prese con una dolorosa contusione.Ieri, dopo la vittoria contro la, Rabiot lo ha ribadito: la Juve adesso ci crede e continuerà a farlo perché è giusto e doveroso che sia così, nonostante Allegri continui a tenere tutti con i piedi per terra.. Per Madama non sarà semplicissimo convincerlo per la seconda volta a restare, molto dipenderà anche dalle sorti del tecnico livornese, ma uno così non andrebbe fatto scappare. Ci sarà tempo per discuterne, la missione di Rabiot è ben lontana dall'essere conclusa. Intanto i suoi gol stagionali sono già tre, altrettanti gli assist, in 1.440 minuti trascorsi in campo. Imprescindibile, per davvero.