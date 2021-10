. Sta dimostrando di essere pronto a tutto per la causa bianconera: dopo il no del club all'offerta del Bayern Monaco, arrivato anche per la sua forte volontà, ora potrebbero esserci nuovi passi per scrivere il suo futuro. Il suo entourage, prima ancora che la Juve potesse formulare una richiesta ritenuta idonea a privarsi di lui, aveva già chiuso gentilmente la porta alla società tedesca. Perché il brasiliano sta diventando uno dei leader dello spogliatoio bianconero e lì vuole rimanere. Tra l'altro il suo gesto - l'ultimo in ordine temporale come atto di fedeltà alla causa - è arrivato negli scorsi giorni, quando Danilo ha chiesto a Tite di riposare per un turno con il Brasile, con cui di fatto è sempre sceso in campo da titolare. Un turno di riposo per non aumentare troppo il carico di impegno durante la parentesi oltreoceano e potersi presentare alla Continassa sì in extremis, ma anche a disposizione per la partita con la Roma. Ed è servito.È solo alla terza stagione di Juve, ma questa è diventata in fretta la sua seconda casa. Ed è qui che Danilo vuole restare, tanto da essere pronto anche a legarsi a vita alla società bianconera. L'attuale contratto è in scadenza al 30 giugno 2024, ma già da mesi ci sono segnali tra il suo entourage e la dirigenza riguardo un prolungamento del contratto: