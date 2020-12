6









L'analisi postpartita di Leonardo Bonucci, dopo il derby Juve-Torino vinto in rimonta 2-1 coronato dal suo gol nel finale: "Con grande rispetto per il Torino, nel primo tempo hanno fatto ciò che hanno fatto perché noi non eravamo accesi: andavamo a due all'ora, perdendo tutti i contrasti, le seconde palle erano loro, sbagliavamo gli appoggi. Loro hanno giocato sulle ripartenze e noi gliel'abbiamo lasciato fare. Nella ripresa abbiamo tirato fuori ciò che dovremmo tirar fuori sempre dal primo al novantesimo: seconde palle, contrasti, squadra corta, giocatori che si muovono... Ci deve entrare non nella testa ma nel cuore!"



ALL'INTERVALLO - "Siamo uomini, questo conta. Non serve rivelare cosa ci siamo detti, comunque sappiamo noi cosa abbiamo tirato fuori nel secondo tempo e che dobbiamo tirare fuori in tutte le partite. Importante è il lavoro di tutti, a prescindere dal mio gol. Il lavoro di squadra che ci ha fatto vincere negli anni lo dobbiamo ritrovare come nel secondo tempo di oggi. Diamo continuità alle vittorie che danno autostima e fiducia, ma se non entra dentro ognuno di noi la voglia di tirare fuori il cuore e andare oltre gli ostacoli, possiamo stare qua a parlare..."