La Juventus femminile di Rita Guarino è già al lavoro per la prossima stagione, e oggi hanno vinto 6-1 nell'amichevole contro il Florentia San Gimignano. Per le bianconere hanno segnato Sofie J. Pedersen (41'), Barbara Bonansea (44', 85'), Maria Alves (66', 89') e Andrea Staskova (67'). La stagione scorsa è stata interrotta definitivamente durante il lockdown a causa del Covid-19, ma alle Women è stato comunque assegnato lo scudetto visto il largo vantaggio in classifica sulla seconda. Ora è il momento di voltare pagina, la nuova stagione è già alle porte.