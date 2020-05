Non solo i giocatori di Maurizio Sarri, anche le ragazze dihanno ricominciato ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Sara Gama e compagne hanno ripreso gli allenamenti. Nei prossimi giorni ci sarà l'Assemblea Femminile per trovare una data di ripresa del campionato. L'idea è quella di farlo ripartire a fine luglio, ma come sta succedendo anche nel maschile, ci sono alcuni nodi da sciogliere tra i quali quello legato ai contratti delle giocatrici.