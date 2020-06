1









Per una Serie A che riparte, ce n'è un'altra - quella femminile - che è stata definitivamente bloccata. E senza neanche assegnare lo scudetto alla Juventus nonostante il +9 sulla seconda. La squadra di Rita Guarino non scenderà più in campo fino a fine stagione ma continuerà comunque ad allenarsi. La centrocampista delle Women Martina Rosucci ha voluto ringraziare la società per la possibilità di continuare a lavorare: "Allenarsi senza giocare? Una necessità.. ma in questo momento soprattutto un PRIVILEGIO... Grazie Juventus per permettercelo! Signora si nasce".